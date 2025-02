Thesocialpost.it - Papa Francesco ricoverato da oggi al policlinico Gemelli: “Bronchite ormai acuta, la terapia cortisonica è poco”

all'ospedaledi Roma. Ad annunciarlo è stata la Santa Sede nella mattinata di venerdì: per ilsi sono resi necessari alcuni «accertamenti diagnostici», e poter «proseguire in ambiente ospedaliero le cure per latuttora in corso». A causa di questa situazione, il ricovero si protrarrà per qualche giorno, come si deduce sin dal primo aggiornamento delle sue condizioni arrivato, in serata, sempre dalla Sala stampa vaticana: «Il Santo Padre a seguito dell'acuirsi delladi questi giorni ha effettuato gli accertamenti specialistici ed ha iniziato lafarmacologica ospedaliera. I primi esami effettuati dimostrano una infezione delle vie respiratorie. Le condizioni cliniche sono discrete; presenta lieve alterazione febbrile».