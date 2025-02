Quotidiano.net - Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli

Roma, 14 febbraio 2025 –nuovamente a. Un ricovero reso necessari per curare la bronchite da cui è affetto e che nei giorni scorsi l’aveva costretto a rinunciare alla lettura nel corso di una cerimonia., sofferente per bronchite, cede la lettura dell'omelia all'arcivescovo Ravelli in Piazza San Pietro. “Questa mattina, al termine delle udienze,si ricovera alAgostinoper alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso”. Lo riferisce la sala stampa vaticana.