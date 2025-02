Laprimapagina.it - Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli per accertamenti e cure

è statoalUniversitario Agostinoper sottoporsi ad alcunidiagnostici e proseguire leper la bronchite che sta attualmente affrontando. La notizia è stata comunicata dalla Sala Stampa Vaticana.Dopo una mattinata di impegni a Casa Santa Marta, ilha scelto di ricoverarsi per proseguire le terapie in un ambiente ospedaliero. Si prevede che il Pontefice rimanga al decimo piano, come avvenuto in occasione di precedenti ricoveri.