Laprimapagina.it - Papa Francesco ricoverato al Gemelli: salta la visita a Cinecittà

è statoal Policlinico Agostinoa causa dell’aggravarsi di una bronchite. La notizia è stata diffusa dalla Sala Stampa vaticana, che ha precisato che Bergoglio ha effettuato accertamenti specialistici e ha iniziato una terapia farmacologica ospedaliera. I primi esami hanno confermato un’infezione alle vie respiratorie. Le condizioni del Santo Padre sono considerate discrete, con una lieve alterazione febbrile.Il ricovero potrebbe protrarsi per alcuni giorni. Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa vaticana, ha riferito che il Pontefice è sereno, di buon umore e ha anche letto qualche giornale.A causa dell’ospedalizzazione, tutti gli impegni difino a lunedì sono stati annullati. Tra questi, l’udienza giubilare di sabato, la Santa Messa per il Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura prevista per domenica e l’incontro con gli artisti che si sarebbe dovuto tenere lunedì a