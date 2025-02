Papa Francesco ricoverato al Gemelli per la bronchite | Accertamenti necessari

Leggi su Open.online

si ricovera al Policlinico Agostinodi Roma per alcunidiagnostici, che la sala stampa definisce «». Il trasferimento in ospedale stamattina, venerdì 14 febbraio, è avvenuto al termine delle udienze a Casa Santa Marta «per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per latutt’ora in corso».In aggiornamentoL'articoloalper la: «» proviene da Open.