Papa Francesco il ricovero al Gemelli un po’ improvvisato La bronchite peggiorata e l’ipotesi di una cura più lunga

Leggi su Open.online

Una bruttache va avanti da oltre un mese e che, nel tempo, si è cronicizzata: questo sarebbe il motivo per cui stamattina, venerdì 14 febbraio,è stato ricoverato al Policlinico Agostinodi Roma. Unche, secondo fonti vicine al suo entourage, dovrebbe durare fino a cinque giorni e che sottolinea un aggravamento delle condizioni del pontefice, che nelle ultime settimane aveva manifestato varie volte fatica a respirare. Non stupisce, quindi, che dagli ambienti vaticani sia filtrata la notizia che lo stessodi stamattina sarebbe «una decisione presa in maniera un po’ improvvisata». Una sorta di reazione sul momento a una situazione che evidentemente non sembra migliorare. Niente a che vedere, dunque, con i “ricoveri giornalieri” a cui si era sottoposto negli ultimi anni.