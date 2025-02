Metropolitanmagazine.it - Papa Francesco ha la bronchite: possibile ricovero al Gemelli

Ore di preoccupazione per: il Santo Padre avrebbe la, un malanno di stagione che l’ha però costretto ad annullare alcuni impegni istituzionali. Lo riporta la Sala Stampa Vaticana, che riporta anche che ci potrebbe essere unper il Santo Padre al Policlinicoper alcuni accertamenti.ha laalLa Sala Stampa vaticana fa sapere che ilquesta mattina, dopo le udienze a Casa Santa Marta, sarebbe stato ricoverato nel Policlinico romano: I dottori vorrebbero tenerlo sotto osservazione per “alcuni necessari accertamenti diagnostici” e per “proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la”. Il malanno stagionale è purtroppo un problema di cui il Santo Padre è affetto da giorni. A causa di ciò, è annullata l’udienza giubilare di domani 15 febbraio.