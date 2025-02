Liberoquotidiano.it - Papa Francesco al Gemelli di Roma: i motivi del ricovero e le sue condizioni

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il, stamani, al termine delle udienze, "si ricovera al Policlinico Agostinoper alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt'ora in corso". Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano. Il Pontefice era apparso in tv con un videomessaggio qualche giorno fa nel corso della prima serata di Sanremo. Ha usato parole forti rivolegndo un appello importante per la pace nel mondo: "Ho ancora nel cuore il ricordo della Giornata Mondiale dei Bambini, lo scorso maggio, tu eri con noi con il calore umano che ti contraddistingue, in quel bellissimo momento allo Stadio Olimpico con i bambini di tutto il mondo. Sai, la musica è bellezza, la musica è strumento di pace. È una lingua che tutti i popoli, in diversi modi, parlano e raggiunge il cuore di tutti.