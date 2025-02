Ilgiorno.it - Paolo Rossi e Pirandello: "Odio i copioni"

Una cosa è certa: sul palco del Menotti potrà succedere di tutto. Quindi meglio abbassare le difese e lasciarsi condurre. Magari diventare pure coprotagonisti. Che tanto abbiamo capito con l’età, che l’idea ansiogena di controllare le cose è un’illusione. Meglio divertirsi. "Nella vita, nel lavoro, figurarsi sul palco non sopporto che mi venga dato un copione da eseguire come un bravo soldatino. Mi serve per stare in piedi, per non farmi sbranare. D’accordo. Ma poi il teatro per me significa improvvisazione". Così raccontava al Giorno, un annetto fa. Al debutto. Pensiero che raccoglie molto (moltissimo) del suo modo di intendere il teatro. Un modo che questa volta si trasferisce appunto in via Ciro Menotti. Dal 18 al 23 febbraio. Con un curioso progetto già molto amato dal pubblico: “Da questa sera si recita a soggetto!“.