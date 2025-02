Metropolitanmagazine.it - Paola Pugliese e quell’amore giovanissimo con Sal Da Vinci: “Lei non mi filava, ma io sono testardo”

e Sal Dasposati dal 1992, festeggiando 33 anni di matrimonio quest’anno. I due, nonostante il tempo che passa, si amano molto. Il cantante napoletano infatti non manca di ricordare in tutte le interviste il loro amore, ormai consolidato da tempo.Chi è, la moglie di Sal DaA raccontare l’inizio della storia d’amore è stato lo stesso cantante. Infatti, in una vecchia intervista ha affermato: “Le ho provate tutte per fare colpo su di lei. Ha un anno in più e, dalle nostre parti, di solito è l’uomo che deve essere più grande. Lei non mi, mi chiamò pure ‘criaturo’ (bambino, ndr), ma io. Feci amicizia col padre, che possedeva un acquario. Gli portai delle aragostine, ma fu un disastro con i suoi polipetti! Alla fine, poi, lei cedette”.