’Pancreas’ biografia di un organo a fumetti

’Graphic Anatomy’, che intrigante genere letterario. Lo ha lanciato la casa editrice Becco Giallo con la primadi undel corpo umano, per iniziare un percorso visivo e interdisciplinare che nasce dall’unione dell’anatomia umana e l’arte del fumetto per raccontare storie di pazienti. La prima graphic novel si intitola Pancreas, gli autori sono Veronica Moretti e Stefano Ratti, gli illustratori Matteo Farinella, Francesco Rossi, Paola Zanghì, Ernesto Anderle e l’idea è dei medici Alessandro Cucchetti e Carlo Fabbri, che alle 18 saranno alle Librerie coop Ambasciatori per la presentazione. Dottor Fabbri, da che idea parte? "L’idea di partenza è quella di creare una forma di coscienza su unche spaventa, ovvero il pancreas. E l’abbiamo fatto attraverso un metodo molto diretto, quello della raccolta di storie di pazienti che, tante volte, possono avere delle malattie del pancreas assolutamente risolvibili, benigne o comunque gestibili senza nessuna forma di invadenza sulla qualità di vita.