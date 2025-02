.com - Pallamano A Gold / Publiesse Chiaravalle, arrivano i campioni d’Italia del Fasano

Leggi su .com

I ragazzi di Guidotti sognano di ripetere l’impresa di Bolzano e potrebbero salire a +6 sul Cingoli in caso di vittoria. Morettin: “Giocheremo per i nostri tifosi”, 14 febbraio 2025 – Laè reduce da una vera e propria impresa. Storica e indimenticabile. La vittoria di Bolzano, avvenuta sabato scorso, non si può cancellare. Come non si possono cancellare le emozioni che hanno contraddistinto i giorni seguenti. Ora, però, è il momento di voltare pagina. Di pensare al prossimo test casalingo, quello che vede i biancoblu ricevere la visita della Junior, club campionein carica. Appuntamento previsto sabato 15 febbraio, al PalaSport di, ore 18. Quarta giornata del girone di ritorno di Serie A.Francisco Morettin, centrale della, traccia il punto: “Arriviamo da una bella vittoria, abbiamo disputato una buona partita a Bolzano.