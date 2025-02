Juventusnews24.com - Palladino esalta Fagioli: «Ci darà una grande mano, mi piace soprattutto per queste due caratteristiche»

di Redazione JuventusNews24: le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina sull’ex centrocampista della Juventus. Cosa ha detto in conferenza stampaIntervenuto in conferenza stampa il tecnico della Fiorentinaha parlato così di, ex centrocampista della Juventus passato proprio alla viola. Le sue dichiarazioni.– «Lunedì (contro l’Inter, ndr) ha fatto il trequartista ma lui sa legare bene il gioco, facendo la mezzala. È un giocatore duttile e completo, che ciuna»Leggi su Juventusnews24.com