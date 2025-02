Sport.periodicodaily.com - Palermo-Mantova: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I siciliani devono rientrare in zona playoff, mentre i lombardi cercano punti per evitare di scivolare in zona play-out.si giocherà domenica 16 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Barbera.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI siciliani sono reduci dal pareggio in rimonta subito dallo Spezia che li ha fatti uscire dalla zona playoff. La squadra di Dionisi nelle ultime tre partite ha raccolto un solo punto, per cui c’è bisogno di una risposta convincente per arpionare l’obiettivo.Non se la passa bene neanche i lombardi, reduci da due sconfitte consecutive. La squadra di Possanzini ha adesso un solo punto di vantaggio sulla zona playout, e quel che preoccupa, in vista della trasferta siciliana, è il rendimento esterno con 9 punti conquistati e una sola vittoria in 13 gare.