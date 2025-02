Pagelle Porto-Roma 1-1 | N’Dicka insuperabile Baldanzi entra bene

Leggi su Sportface.it

Il risultato non è da buttare, anzi. Ma è comunque laad avere più rimpianti per l’1-1 maturato al do Dragao contro ilnell’andata del playoff di Europa League. Per oltre un’ora i giallorossi sono padroni del campo: nel recupero del primo tempo arriva l’1-0 conche vince il duello con Varela e allarga per Saelemaekers. Il belga crossa, Perez in scivolata favorisce involontariamente Celik che in spaccata segna il suo primo gol giallorosso. La partita sembra essere in controllo anche nel secondo tempo, ma la svolta arriva al 67?. Dopo un calcio d’angolo terminato con un tiro di Angelino sul fondo, il portiereghese Diogo Costa rinvia e mette in moto Pepe. L’esterno viene chiuso dal ritorno della difesa della, ma il tiro di Moura a rimorchio trova la deviazione diche beffa Svilar: è 1-1.