Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO PORTO-ROMA 1-1: Cristante che ingenuità, Ndicka regge

Voti e giudizi del match del Do Dragao valido per l’andata del playoff di UEFA Europa League 2024/25Bryan(LaPresse) – calciomercato.itDiogo Costa 6,5Djalo 6Perez 5,5Otavio 6. Dal 75? Namaso svJoao Mario 6Eustaquio 6Varela 6. Dal 63? Fabio VieiraMoura 6,5. Dall’86’ Zaidu svBorges 6Omorodion 5,5. Dall’86’ Deniz Gul svMora 5,5. Dal 63? Pepe 6Allenatore: Anselmi 6Svilar 6,5Celik 6,5Mancini 6TOP7: è il simbolo della resistenzanista nel secondo tempo e in particolare dopo l’espulsione a. I palloni alti sono tutti i suoi, non ne sbaglia uno neanche di quelli per terra. Torna leader e baluardo in un periodo non particolarmente brillante.Saelemaekers 5,5. Dal 46? El Shaarawy 6Koné 6. Dal 46? Pisilli 6FLOP4: parte al solito modo, con tanti errori tecnici e di impostazione, perde troppi palloni potenzialmente letali.