Paga e sarai scagionato È truffa

I carabinieri avvertono che stanno arrivando mail a molte persone residenti in provincia di Cremona a firma di un fantomatico “direttore generale della pubblica sicurezza“, missive che avvertono dell’apertura di un fascicolo nei confronti di chi le riceve con accuse che vanno dalla pornografia infantile, pedofilia, esibizionismo, cyberbullismo e offesa alla decenza. "L’indirizzo email indicato, [email protected] , non è assolutamente tra quelli istituzionali – fa sapere l’Arma –. Chi ha ricevuto, o riceverà, una comunicazione analoga non la deve aprire e, soprattutto, non deve rispondere. Aprendo il link allegato, si finisce in una pagina dove vi si prospetta la possibilità di chiudere la vicenda con una transazione. In pratica con una multa il reato verrebbe cancellato, senza andare davanti al giudice: l’ammenda da versare varia da 10 a 28mila euro.