News.robadadonne.it - Padova, Emma Ruzzon si toglie la camicia nera: “Tanti dovrebbero toglierla in Italia”

Leggi su News.robadadonne.it

Un gesto molto forte compiuto durante l’inaugurazione dell’803esimo anno accademico dell’Università di, di fronte agli accademici riuniti per l’occasione; a compierlo, presidente del Consiglio degli studenti, che in un discorso in cui ha ricordato anche dell’indifferenza mondiale di fronte al genocidio palestinese si è tolta lache indossava spiegando che infarlo”.“La storia che studiamo ci ricorda che quest’anno ricorrono otto decenni dalla liberazione dal nazifascismo – affermanel suo discorso – Ma anche oggi è storia, e sta a noi decidere come vogliamo venga ricordata otto decenni da ora. C’è chi ci taccia di sensazionalismo, di infantilismo addirittura, quando esprimiamo timore dinnanzi ai semi di guerra e di odio che vediamo in tutto il mondo, come in