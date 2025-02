Quotidiano.net - Pace Ucraina-Russia, L’esperto: “Ecco perché l’Europa è fuori dai negoziati”

Roma, 14 febbraio 2025 – Le foto che campeggiano nelle prime pagine dei quotidiani a proposito della trattativa che (forse) inizierà sull’vedono tre protagonisti. Trump, Putin e Zelensky. Del quarto, l’Unione europea, nessuna traccia o quasi. Professor Alessandro Politi, direttore della Nato Defense College Foundation,la Ue in questa fase appare così marginale? "Un po’quasi tutti i maggiori governi europei presentano forti debolezze interne, un po’le due grandi superpotenze sono da sempre abituate a risolvere tra di loro le grandi questioni. Pensiamo agli Euromissili. Anche lìdi allora restò marginale". Trump e Putin concordano di lavorare insieme per avviaresull', coinvolgendo Zelensky e alti funzionari USA. C’è una possibilità per la Ue di rientrare nel gioco nella fase negoziale che potrebbe aprirsi? "Divisi non si va da nessuna parte, e quindi per prima cosa i big europei, e parlo di Francia, Germania, Italia, Spagna e Polonia dovrebbero trovare una forte intesa tra di loro".