Pace in Ucraina l’esperto | Ecco perché l’Ue è fuori dai negoziati tra Putin e Trump

Lainsembra sempre più vicina. Negli ultimi giorni, infatti, dopo la lunga telefonata tra il presidente americano Donalde il suo omologo russo Vladimir, il gelo tra le due superpotenze sembra sciogliersi. A rimanere con il cerino in mano, però, almeno stando alle dichiarazioni bellicose del tycoon della Casa Bianca, potrebbe essere l’Unione europea, costretta a prendersi sulle spalle tutto il peso del futuro del Paese guidato, ancora per poco, da Volodymyr Zelensky. Il professor Alessandro Politi, direttore della Nato Defense College Foundation, intervistato dal Quotidiano Nazionale, non vede un futuro roseo per la vecchia Europa.Leggi anche:, lo storico annuncio: “Vedròin Arabia Saudita”ine guai per: l’opinione di PolitiSecondo il professor Politi la Ue in questa fase appare così marginale“quasi tutti i maggiori governi europei presentano forti debolezze interne, un po’le due grandi superpotenze sono da sempre abituate a risolvere tra di loro le grandi questioni.