Metropolitanmagazine.it - Ottavia Pojaghi Bettoni è ancora la fidanzata di Cristiano De Andrè?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: mistero sulladiDe, con la quale c’è una grandissima differenza d’età. La loro relazione ha fatto discutere per un avvenimento accaduto nel 2017.Stasera il cantautore sarà al Festival Di Sanremo, dove duetterà con Bresh nel brano Creuza De Ma, tra i più celebri e più amati del padre, Fabrizio De. Dopo le relazioni con Carmen De Cespedes con la quale ha avuto Fabrizia nel 1986 ed i gemelli Francesca e Filippo quattro anni dopo e Sabrina La Rosa madre di Alice, i riflettori del gossip si sono riaccesi sull’artista per via della relazione con. Chi è ladiDeNata a Stoccarda, ha vissuto per molti anni in Germania, in Svizzera e in Francia. Bilingue italiano e francese, conosce inoltre l’inglese, il tedesco e lo spagnolo.