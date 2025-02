Juventusnews24.com - Osimhen Juve, due big di Premier lo vogliono per l’estate. Sfida in vista per il nigeriano? Per loro il prezzo è inferiore: la situazione

di RedazionentusNews24, due big disulle tracce del giocatore indella prossima estate: qual è lasul mercatoCome spiegato da Nicolò Schira, due big diLeague sono sulle tracce di Victor, attaccante a più riprese accostato anche al calciomercatoindella prossima estate.Si tratta di Chelsea e Manchester United, che potrebberore i bianconeri per il calciatore che il Napoli dovrà cedere a titolo definitivo.per l’estero fissato a 75 milioni di euro, cifra della clausola rescissoria non valida però per l’Italia.Leggi suntusnews24.com