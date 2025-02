Sololaroma.it - Osasuna-Real Madrid, pronostico di Liga: gara ostica, OVER più di un’idea

Leggi su Sololaroma.it

È pronta a ripartire anche la. Sabato 15 febbraio ci sarà unadall’esito tutt’altro che scontato, tra. Le due squadre si daranno battaglia allo stadio Reyno de Navarra, a partire dalle ore 16: 15., come arrivano le due compagini alla partitaLa squadra di Vicente Moreno è senza dubbio, una delletà più belle di questa prima parte di campionato. Una squadra molto equilibrata, che concede relativamente poco e si affida al Killer Instinct di Ante Budimir, meteora in Serie A, mattatore in, con 12 reti messe fin’ora a referto. In casa, Los Rojillos, si sono dimostrati, fino a questo momento, una squadra dura da fronteggiare, con 22 punti su 31 totali, guadagnati tra le mura amiche, addirittura 1 in più del Barcellona. Proprio al Reyno de Navarra, la squadra di Flick, è andata incontro ad un pesante 4-2.