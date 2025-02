Liberoquotidiano.it - Orrori e pugni in faccia: chi è l'arbitro dello scandalo che ha affondato l'Atalanta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ci lamentiamo dei nostri arbitri ma non è che all'estero siano messi molto meglio. Ad esempio in Turchia sono messi peggio di noi dato che uno dei migliori fischietti è Halil Umut Meler. Lui che si è inventato il rigore contro l'e che il Bruges ha trasformato nel 2-1 finale nell'andata del playoff di Champions League, che vale il prestigioso accesso agli ottavi. Lui che non è la prima volta che la combina così grossa, anche se alla Dea aveva portato bene: era infatti il direttore di gara nel 3-0 rifilato a domicilio al Liverpool lo scorso anno in Europa League. Per il resto, però, ricorda sinistramente Byron Moreno perché la sua carriera è costellata di cose turche. Meler è noto per essere stato picchiato dal presidente dell'Ankaragucu ormai due anni fa: era l'11 dicembre 2023 quando Faruk Koca, insieme ai suoi collaboratori, prendeva a calci eil fischietto al termine della sfida tra l'Ankaragucu e il Rizespor.