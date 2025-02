Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni del giorno 15 febbraio 2025

Cosa prevede l'diFox per il 15? Archiviato ildegli innamorati, c'è chi dovrà evitare tensioni e discussioni. Ma c'è anche chi riceverà delle ghiotte occasioni. Approfondiamo leastrologiche diFox di sabato 15, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.15Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Non è il momento di creare tensioni. Tra stasera e domani, la Luna opposta potrebbe mettere a dura prova la tua pazienza. Toro - Chi non sta vivendo una crisi oggi dovrebbe fare attenzione alla monotonia. In amore, potrebbero essere necessari nuovi stimoli. Gemelli - Questa giornata offre diverse opportunità, con il pomeriggio che porta piccole soddisfazioni.