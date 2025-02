Tvzap.it - Oroscopo del weekend: brutte notizie in vista per questi segni

Social.delinper. Gli astri continuano a muoversi e mutare nel firmamento riflettendo i loro influssi energetici e smuovendo gli equilibri per quanto riguarda Fortuna, Professione e, soprattutto, Amore. Poco importa che tanti siano ora impegnati nei preparativi per San Valentino. Nonostante il romanticismo diffuso che contrassegna questa ricorrenza, infatti, alcunipotrebbero sperimentare qualche ostacolo nella loro sfera amorosa. È per tutti un momento di riflessione profonda sulle relazioni durante il quale si tende a valutare con attenzione la solidità dei legami. Ma vediamo nel dettaglio chi avrà fortuna e chi invece dovrà prestare più attenzione. (.)del: le previsioni dal 15 al 16 febbraioIl fine settimana del 15 e 16 febbraio sarà influenzato dalla Luna in Bilancia.