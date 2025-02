Lanazione.it - “Oro. Tesoro, Bellezza, Luce, Vita” una personale di Filippo Rossi

Arezzo, 14 febbraio 2025 – Ad Arezzo, capitale italiana dell’oreficeria, una mostra per esplorare i significati dell’oro nell’arte attraverso i secoli. Sarà ospitata negli spazi della Fraternita dei Laici (via Giorgio Vasari 6) “ORO.”,dell’artistaa cura di Mons. Timothy Verdon. L’utilizzo dell’oro contraddistingue da oltre 30 anni la ricerca artistica di, declinato in prospettive sia materiali che estetiche, sia teologiche che cosmiche. In questo l’artista si rimette ai maestri di cui scrisse Giorgio Vasari, i quali nell’oro vedevano ricchezza materiale e ornamento, ma anche metafora di illuminazione spirituale e pienezza esistenziale. Non a caso l’esposizione – che sarà inaugurata sabato 22 febbraio alle 17.30 – si inserisce nell’ambito di “Arezzo.