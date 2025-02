Ore 15 | 17 – Attacco al treno | la storia vera dietro il film di Clint Eastwood

Leggi su Cinefilos.it

Ore 15:17 –al: laildiNegli ultimi anni, l’acclamato attore e registaha realizzato una serie diincentrati sulle nuove figure eroiche degli odierni Stati Uniti. American Sniper, il più recente Richard Jewell e anche Sully rientrano in questa categoria, con protagonisti che si sono trovati al momento giusto nel posto giusto, dimostrando capacità non a tutti proprie. Tra questivi è anche 15:17 –al(qui la recensione), darealizzato nel 2017 e incentrato su veroterroristico ad un, svoltosi nel 2015 e sventato da un gruppo di coraggiosi eroi.Originariamente,aveva scelto gli attori Kyle Gallner, Jeremie Harris e Alexander Ludwig per interpretare i veri protagonisti di questa vicenda, ovvero Alek Skarlatos, Anthony Sadler e Spencer Stone.