Tvpertutti.it - Orari scaletta Sanremo 2025 stasera e ordine cantanti duetti cover

Il Festival diprosegue con la quarta serata, in onda il 14 febbraiosu Rai 1. Questa serata, tradizionalmente dedicata allee ai, è tra le più attese dal pubblico. Quest'anno, però, il regolamento introduce due importanti novità: le esibizioni non influenzeranno la gara principale e gli artisti sono stati incoraggiati a duettare tra loro. A rendere l'evento ancora più speciale sarà la presenza di un superospite d'eccezione: Roberto Benigni, che aprirà la serata con un intervento che ha già suscitato grande curiosità.Di seguito l'elenco completo deiin programma; l'di uscita e glidella quarta serata dilo trovate nei dettagli nelladi seguito pubblicata.Achille Lauro con Elodie – A Mano a Mano e Folle CittàFrancesca Michielin con Rkomi – La nuova stella di BroadwayTony Effe con Noemi – Tutto il Resto è NoiaBresh con Cristiano De André – Crêuza de MäBrunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – L'Anno che VerràClara con Il Volo – The Sound of SilenceComaCose con Johnson Righeira - L'Estate sta FinendoFedez con Marco Masini – Bella StronzaFrancesco Gabbani con Tricarico – Io sono FrancescoGaia con Toquinho – La Voglia, La PazziaGiorgia con Annalisa – SkyfallIrama con Arisa – Say SomethingJoan Thiele con Frah Quintale – Che cosa C'èLucio Corsi con Topo Gigio – Nel Blu Dipinto di BluMarcella Bella con Twin Violins – L'Emozione non ha VoceMassimo Ranieri con Neri per Caso – QuandoModà con Francesco Renga – AngeloOlly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band – Il PescatoreRocco Hunt con Clementino – Yes, I Know my WayRose Villain con Chiello – Fiori Rosa, Fiori di PescoSarah Toscano con Ofenbach – OverdriveSerena Brancale con Alessandra Amoroso – If I Ain't Got YouShablo feat.