? Eccoci al giorno più dolce, smielato e carico di aspettative inutili dell’anno: San Valentino! C’è chi lo ama, chi lo odia e chi lo ignora con la stessa freddezza con cui visualizza i messaggi senza rispondere. Che tu sia in coppia, single o sentimentalmente confuso, le stelle hanno un messaggio per te. ed è probabilmente sarcastico. ?Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi la tua impazienza sarà messa a dura prova. Se il tuo partner non indovina il regalo giusto, la tua ira sarà più letale di una tempesta solare. Single? Meglio così, almeno nessuno rischia la vita. Toro(20 aprile – 20 maggio)San Valentino per te è solo una scusa per abbuffarti di cioccolata. Sei felicemente single o in coppia? Poco importa, il vero amore della tua vita oggi è il cibo. Gemelli (21 maggio – 20 giugno)Un momento sei romantico, l’attimo dopo stai scrivendo un messaggio a qualcuno che dovresti ignorare.