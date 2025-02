Ilrestodelcarlino.it - Opere strategiche, incontro in Provincia

Il sindaco Eugenio Battistini, la vicesindaca Serena Zavalloni e la capogruppo del consiglio comunale Ramona Baiardi hanno incontrato negli uffici dellail presidente Enzo Lattuca. Sul piatto i progetti ritenuti strategici e fondamentali per lo sviluppo della città di Gambettola inseriti nel programma di mandato che richiedono un percorso e una progettualità condivisa a più livelli. "Ringrazio il presidente Lattuca per questa importante occasione di confronto e condivisione sugli interventi strategici per la nostra comunità - commenta il sindaco Eugenio Battistini - Riteniamo che per poter mettere in pratica con successo i nostri interventi e progetti strategici sia fondamentale una visione e un’azione condivisa, nonché un sostegno da parte degli enti preposti superiori al Comune, dallaappunto alla Regione, che sono i nostri interlocutori privilegiati".