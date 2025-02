Ilgiorno.it - Operazione antidroga in Vale Seriana: un arresto e due denunce

Bergamo -dei carabinieri della Compagnia di Clusone con l’di un giovane residente a Castione della Presolana. Denunciati due fratelli residenti a Clusone. L’iniziata alle prime luci dell’alba è stata avviata dai militari della stazione di Gandino i quali, dovendo dare esecuzione ad un decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla procura nei confronti del soggetto poi arrestato, trovavano a casa del 25enne circa 1.300 grammi di marijuana, 300 di hascisc e 15 grammi di cocaina, 2mila euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento e la sua lavorazione. Il giovane, già conosciuto negli ambienti dello spaccio, a partire dal gennaio dello scorso anno, era sospettato di svolgere l’attività in più comuni della Valle, per la quale era stato già denunciato dai militari della Compagnia di Clusone.