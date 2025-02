Bergamonews.it - Operazione antidroga: droga, bilancini e soldi a casa di un giovane che finisce in manette

Castione della Presolana. Un’importantecondotta dai carabinieri della Compagnia di Clusone ha portato all’arresto di unresidente a Castione della Presolana ed alla denuncia di due fratelli residenti a Clusone. L’, iniziata alle prime luci dell’alba del 12 febbraio, è stata avviata dai militari della Stazione di Gandino i quali, dovendo dare esecuzione ad un decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo nei confronti delpoi arrestato, hanno ritrovato adel 25enne circa 1300 g di marijuana, 300 g di hashish, 15 g di cocaina, 2000 euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento e la sua lavorazione.Il, già conosciuto negli ambianti dello spaccio, a partire dal gennaio dello scorso anno, era sospettato di svolgere attività di spaccio diin più comuni della Val Seriana, per la quale era stato già denunciato dai militari della Compagnia di Clusone: a seguito delle indagini coordinate dalla Procura, è stata disposta la perquisizione nei confronti dell’indagato.