Operazione anti-abusivismo finanziario: arresti e sequestri milionari in tutta Italia

Roma - Un'ampiadella Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato all'arresto di otto persone e al sequestro di beni per un valore di circa 10 milioni di euro. L'indagine ha coinvolto diverse provincene, tra cui L'Aquila, e ha smascherato un sistema di garanzie fideiussorie rilasciate da soggetti non autorizzati, mettendo a rischio appalti pubblici e contratti privati per un totale di 305 milioni di euro. Le autorità hanno eseguito trein carcere e cinque ai domiciliari, oltre a perquisizioni domiciliari e informatiche nei confronti di 15 persone fisiche e 5 giuridiche. I reati contestati includono associazione per delinquere con l'aggravante della transnazionalità, esercizio abusivo di attività finanziaria e truffa aggravata. L'indagine ha rivelato che, tra il 2020 e il 2023, sono state emesse 109 garanzie, di cui 84 rilasciate abusivamente e 25 completamente false.