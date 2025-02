Udine20.it - Open Dialogues for the Future 6-7 marzo 2025

È di nuovo il momento difor the. Udine torna al centro del dibattito sugli scenari geopolitici internazionali e sui loro impatti socioeconomici. È stata presentata oggi la nuova edizione del il forum voluto dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine in collaborazione con The European House – Ambrosetti e la direzione scientifica di Federico Rampini: dopo il successo delle prime due edizioni, nel 2023 e nel 2024, e l’anteprima milanese dello scorso dicembre alla presenza dell’ambasciatrice italiana a Washington Mariangela Zappia, l’evento è pronto ad “andare in scena” giovedì 6 e venerdì 7prossimi, confermandosi piattaforma di confronto che coinvolge esperti, accademici, leader d’impresa e responsabili istituzionali.Alla conferenza stampa di lancio sono intervenuti, ospiti in Regione dell’assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini, il presidente della Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo, in videocollegamento da New York il direttore scientifico Federico Rampini e Filippo Malinverno di The European House Ambrosetti in qualità di coordinatore del programma del forum.