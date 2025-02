Nerdpool.it - ONE PIECE PIRATE WARRIORS 4 supera i 4 milioni di copie vendute e arriva su console next-gen

Bandai Namco celebra il successo del gioco e annuncia nuovi contenuti in arrivoBandai Namco ha annunciato che ONE4 hato i 4diin tutto il mondo dal lancio. Per celebrare questo traguardo, il gioco continuerà a ricevere nuovi aggiornamenti e contenuti scaricabili, tra cui un DLC che permetterà ai fan di scegliere i propri personaggi preferiti da utilizzare in battaglia.Inoltre, ONE4 approderà su PlayStation 5 e Xbox Series XS, con un upgrade gratuito disponibile per i possessori delle versioni PlayStation 4 e Xbox One.Un’esperienza d’azione senza precedentiSviluppato da KOEI TECMO Games, ONE4 offre ai giocatori la possibilità di rivivere la storia della ciurma di Cappello di Paglia, affrontando centinaia di nemici con attacchi devastanti e spettacolari.