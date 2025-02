Liberoquotidiano.it - "Omaggi alle donne e nessuno dice niente?": sulla "Stampa" il delirio femminista di San Valentino

Leggi su Liberoquotidiano.it

"L'induzione all'amore romantico ha la strada spianata come il premierato". Con queste parole Laapre le porte, o meglio, concede spazio a quella che appare una farneticazione con pochi precedenti. Al centro, ma sembra solo un pretesto, Sanremo. Sì perché i riferimenti al governo sono palesi e non c'è alcun tentativo di renderli più ambigui. Ma gli attacchi all'esecutivo non sono il vero oggetto del vaneggiamento. Si inizia con i Coma Cosa. La loro colpa, che poi a detta di Simonetta Sciandivasci è stato anche la loro bravura: quella di scrivere "una canzone perfetta su come l'amore sia diventato disamore, gadget, sul fatto che più reagiamo e meno sentiamo, sul fatto che il cuore è un'emoticon passepartout, apre tutto ma non porta da nessuna parte". Insomma, il cuore - da sempre simbolo del più nobile dei sentimenti - deve essere abolito.