Thesocialpost.it - “Oltraggioso e blasfemo”. La Russia attacca Mattarella, tensione alle stelle con l’Italia

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito “offensive, scandalose e completamente false” le affermazioni fatte dal presidente Sergio, che aveva paragonato l’invasione russa dell’Ucraina al progetto del Terzo Reich in Europa.Durante una lezione all’Università di Marsiglia il 5 febbraio, il presidente italiano ha rilasciato “numerose dichiarazioni inopportune” riguardo alla, ha evidenziato Zakharova, citata dall’agenzia Tass. “Ha tracciato parli storici inaccettabili e palesemente falsi tra la Federazione Russa e, come ha affermato, la Germania nazista”, ha aggiunto Zakharova in un incontro con i giornalisti, sottolineando che è “impossibile commentare simili affermazioni”.Zakharova ha continuato dicendo che“ha dichiarato che le azioni dellain Ucraina sono simili a quelle del Terzo Reich in Europa”.