Olio d’oliva e alcolici importati illegalmente dall' Albania | oltre 5 300 litri sequestrati

Ancona, 14 febbraio 2025 - In totale 5.300didi oliva, inviati in Italia assieme ad altri 20 di prodotti di tipo alcolico. Arrivavano racchiusi in dei contenitori di plastica, stipati all’interno di navi che giungevano al porto di Ancona, provenienti. In particolare prodotti introdotti sul territorio clandestinamente, che venivano poi venduti nel Belpaese. Proprio al porto del capoluogo dorico, sono stati scoperti edai funzionari dell'Ufficio delle Dogane, assieme ai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale Ancona, nel corso dei quotidiani controlli effettuati sui traffici illeciti. Come riferito dai finanzieri del Comando provinciale, i contenitori didi oliva e i diversi quantitativi di prodottierano sprovvisti di qualsiasi documento commerciale di accompagnamento che ne dichiarasse la provenienza,che delle certificazioni sanitarie previstea normativa per l’immissione in consumo.