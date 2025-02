Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026, l’allarme sulle opere: metà è ancora ferma alla fase progettuale o di gara

A che punto siamo con leolimpiche a meno di un anno dal via dei giochi invernali? “Abbiamo dati su 94su 100 previste dal Piano delledellee Paralimpiadi di. Ci dicono che il 50% delleè in unaprecedenteposa del primo mattone (ossia indi progettazione o in), per un valore economico complessivo di 3 miliardi e 400 milioni di euro. Nel 60% dei casi si è agito senza prevedere, ininiziale, una valutazione d’impatto ambientale delleperché non necessaria o valutata come tale, in coerenza con le norme. Al momento sono concluse 6 delle 59per cui la fine lavori è prevista entro il 4 febbraio, pari al circa il 10%”. Questa la risposta delle 20 associazioni promotrici della campagna internazionale di monitoraggio Open Olympicsper la trasparenza dei Giochi invernali, nel presentare il secondo report di monitoraggio civico “A un anno dall’avvio dei Giochi invernali, che cosa rivelano i dati del portale Open?”.