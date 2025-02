Ilgiorno.it - Olimpiadi della Fisica all’Università Cattolica. Una competizione per 110 ragazze e ragazzi

Per la prima volta nella sede bresciane dell’Università110, più 22 riserve, delle scuole superiori si sono sfidati a colpi di problemi di. L’ateneo ha ospitato leannuale, organizzata in Italia dall’Associazione per l’Insegnamento, per incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università eRicerca Scientifica, per gli studenti delle scuole superiori, dell’età massima di 20 anni, dal 1987. Gli anni scorsi, la fase provinciale era ospitata al Calini, mentre quest’anno è stata scelta la. Tra i partecipanti, circa il 17% sono state studentesse. Lasi svolge in tre fasi distinte. La prima, nel mese di dicembre nelle scuole che vi partecipano su base volontaria e coinvolgono circa 50 000 studenti che provengono da oltre 850 istituti di scuola secondaria.