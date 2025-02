Liberoquotidiano.it - Olidata all'Università La Sapienza per incontrare i giovani

partecipa all'Industrial Liaison Program Day 2025 – Data Science dell'La, in programma il 14 febbraio. Un momento di confronto trastudenti, aziende e istituzioni.ha deciso di aderire perragazze e ragazzi, raccogliere curricula e poter scovare i nuovi talenti da assumere. Il Gruppo, infatti, che nell'ultimo biennio ha assunto circa 100 persone, oggi vanta 250 dipendenti con un'età media di 40 anni. Alla costante ricerca di personale, soprattutto, che possono così confrontarsi con una realtà dinamica e innovativa. In quest'occasione, il focus sarà incentrato alla ricerca di figure in grado di sviluppare strategie per l'analisi dei dati, preparare i dati per l'analisi ed analizzarli. Il rapporto con il mondo accademico è uno dei focus chiave per, che investe continuamente in formazione per iassunti.