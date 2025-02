Quotidiano.net - Ok del Senato al Milleproroghe. Stop al requisito dei 18 anni per i bagnini

Chi è decaduto dalla rottamazione quater potrà essere riammesso. Mentre per le aziende non ci sarà nessun ulteriore rinvio dell’obbligo di assicurarsi contro le calamità naturali. Viene sospeso poi ildei 18per diventaree slitta l’adeguamento alla normativa antincendio per le scuole. Sono alcune delle novità con cui cambia il decreto, che ha incassato – con 97 sì e 57 no – il primo via libera ine la prossima settimana sarà alla Camera per la seconda lettura. Il testo base, approvato dal Consiglio dei ministri il 9 dicembre, contiene anche loalle multe per i no vax, la proroga dello scudo erariale e concede un altro anno per poter stipulare contratti a tempo oltre i 12 mesi con causali meno rigide. Slitta invece di duela costituzione della consulta dei tifosi nei cda delle società sportive.