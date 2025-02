Linkiesta.it - Ogni tanto bisognerebbe anche separare la politica dall’empietà

Leggi su Linkiesta.it

Dal caso Almasri alla telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, era parecchio tempo che non si assisteva a un ritorno in così grande stile della ragion di stato e del realismo politico nel dibattito pubblico. Ovunque ci si volti, è tutto un grave ammonirci a non confondere i bei principi con la dura logica dei rapporti di forza, a non scambiare i nostri pii desideri per la realtà di questo mondo grande e terribile, a tenere separata ladalla morale (che mi va benissimo, ma forsesi potrebbe fareuno sforzo in più perla). Admodo, se nel caso del torturatore libico l’appello alla ragion di stato ha perlomeno una certa attinenza ai fatti, non si capisce per quale motivo il capovolgimento dellaamericana sull’Ucraina deciso da Trump darebbe ragione a chi, in nome del realismo politico, sosteneva sin dall’inizio che non fosse giusto inviare agli aggrediti le armi ealtro aiuto da loro richiesto.