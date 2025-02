Ilgiorno.it - Oggi l’Insubria apre l’anno accademico

Leggi su Ilgiorno.it

Il 26° anno di vita dell’Università degli Studi dele il primo della magnifica rettrice Maria Pierro (nella foto) chealle 11 farà il suo ingresso nella nuova aula magna di via Ravasi 2 dopo il corteo dei professori in toga. Presenti alla cerimonia la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale all’Università Alessandro Fermi, il sindaco di Varese Davide Galiberti e quello di Como Alessandro Rapinese, insieme presidenti delle due province, Marco Magrini e Fiorenzo Bongiasca che ospitano sul loro territorio l’ateneo che ha le sue sedi nei due capoluoghi e a Busto Arsizio. Fondata il 14 luglio 1998è articolata in otto dipartimenti e la sua offerta formativa spazia nelle aree giuridico-economica, sanitaria, sportiva, delle scienze umane e sociali, scientifico-tecnologica.