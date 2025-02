Leccotoday.it - Oggi è San Valentino: cosa fare e dove andare nel giorno degli innamorati

Leggi su Leccotoday.it

le coppie di tutto il mondo celebrano la ricorrenza di San, nota per l'appunto come la "festa". Ma daha origine questo appuntamento così sentito in ogni angolo del globo, diventato presto anche un evento rilevante dal punto di vista commerciale?Le origini.