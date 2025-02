Universalmovies.it - O’Dessa | Sadie Sink eroina in un mondo post-apocalittico

Disney+ ha presentato oggi il trailer ufficiale di, il filmprodotto da Searchlight Pictures.Divenuta una delle sorprese positive della serie di successo Stranger Things, la giovanissima attriceè la protagonista di un particolare filmdove la musica rock sembra farla da padrona. In, infatti, l’attrice presta il volto ad una contadina che si ritrova suo malgrado a sfidare le regole crudeli di una cittadina molto particolare legata a dogmi a dir poco pericolosi.è stato diretto dall’acclamato regista Geremy Jasper (Patti Cake$), ed è interpretato dalla candidata al SAG Award®(Stranger Things, The Whale), dal vincitore del SAG Award® Kelvin Harrison Jr. (Il processo ai Chicago 7, Elvis), il vincitore dell’Emmy Award® e candidato al SAG Award® Murray Bartlett (The White Lotus, Ecco a voi i Chippendales) e Regina Hall (Il viaggio delle ragazze, Support the Girls).