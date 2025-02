Ilgiorno.it - Occhiali usati. Via alla raccolta e alle donazioni

A Basiglio glinon si buttano ma si donano, basta portarli lì in appositi raccoglitori. Si tratta di un’iniziativa dei Lions Club International patrocinata dal Comune di Basiglio. Purtroppo spesso molte persone non sono nelle condizioni di procurarsi gli. Grazie al progetto "Dona i tuoi" ognuno può fare la sua parte per aiutare chi ne ha bisogno. E così l’amministrazione comunale ha deciso di sostenere l’iniziativa dei Lions che hanno messo a disposizione alcuni raccoglitori all’ingresso del municipio, di Palazzo Albertario, della scuola e della biblioteca di Vione. I volontari dei Lions porteranno gliin un centro specializzato dove, puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, saranno destinati ai Paesi in via di sviluppo. Grazie al service "Progetto Italia", inoltre, gliandranno ad aiutare le famiglie bisognose del territorio, con la collaborazione dei servizi sociali comunali.