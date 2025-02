Firenzetoday.it - Occhi sulla città, Scandicci investe sulle telecamere di sicurezza con intelligenza artificiale

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayE se l’venisse utilizzata per implementare lacittadina? È ciò che il Comune disi è domandato prima di decidere di partecipare a un bando regionale per chiedere un finanziamento per.