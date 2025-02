Davidemaggio.it - Obbligo o Verità per Alessia Marcuzzi su Rai2

Nuovo impegno televisivo primaverile persu. La conduttrice romana, dopo l’approdo fortunato tra i giurati di Tale e Quale Show, sarà infatti al timone di, novità assoluta nel prime time della seconda rete.Accantonato il rischioso progetto di Surprise Surprise, rifacimento del celebre format britannico che ha ispirato il nostrano Carramba che Sorpresa,tornerà in prime time con l’edizione italiana di Action ou verite. In onda nel 2016 su TF1 in Francia con la conduzione di Alessandra Sublet, il programma – che non ha avuto troppo successo – aveva come protagonisti personalità del mondo della cultura e della politica. Gli stessi che prendevano parte a una “tavola aperta” nella quale si sviluppavano diversi argomenti.Elementi che, come riportato da Dagospia, ci saranno anche nella versione italiana.